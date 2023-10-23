مدرب سيمبا: نحترم الاهلي وفريقي ضمن الأفضل في أفريقيا

كشف البرازيلي روبيرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن كواليس استعدادهم لمواجهة الاهلي في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي غدًا الثلاثاء.

وستنطلق مباراة الاهلي وسيمبا في تمام الخامسة مساء غد الثلاثاء، ويستضيفها استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات جولة الإياب من الدور ربع النهائي.

وقال البرازيلي أوليفيرا في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” مباراة الاهلي هامة بالنسبة لنا وهي فرصة لكي نظهر قدراتنا ونعطي فرصة للجميع أن يظهر قدراته “.

وأضاف مدرب سيمبا التنزاني:” نحترم الاهلي احتراما كبيرا لأننا نعلم قدراته وبالتأكيد الأهلي سيبادلنا الاحترام وفريقي مصنف ضمن الفرق السبعة الأفضل في إفريقيا “.

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وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي، على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.

ومن المفترض أن تقام مباراة الاهلي وضيفه سيمبا غدًا على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري ضخم يقدر بـ 30 ألف مشجع.