لاعب سيمبا يستفز جماهير الاهلي بتصريح مثير

أكد ويلي أونانا لاعب نادي سيمبا التنزاني، على جاهزيتهم لخوض مباراتهم أمام الاهلي، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وقال الكاميروني في تصريحاته للمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الاثنين:” استعدينا بأفضل طريقة لخوض مباراة الإياب غدًا والقتال على حظوظنا في التأهل “.

وأضاف لاعب سيمبا التنزاني:” مستعدين لتقديم أفضل أداء لنا في مباراة الإياب غدًا كما فعلنا في مباراة الذهاب رغم أننا لم نكن محظوظين “.

وتابع ويلي أونانا:” اللعب أمام حضور جماهيري لا يقلقنا لأننا معتادين على ذلك في كل مباريات سيمبا، من الممكن.. نستطيع تحقيق الفوز والتأهل من قلب ستاد القاهرة، ولدينا استعداد كامل لخوض هذه المباراة “.

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وستنطلق مباراة الاهلي وسيمبا في تمام الخامسة مساء غد الثلاثاء، ويستضيفها استاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات إياب دور الـ 8 من دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى.

وكانت موقعة الذهاب بين الفريقين حسمها التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على استاد مكابا في تنزانيا