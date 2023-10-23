الألعاب النارية تصيب لاعب باناثينايكوس وتعلق ديربي اليونان

أعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم تعليق مباراة الديربي بين أولمبياكوس وباناثينايكوس، بعد أحداث الشغب التي شهدتها موقعتهم الأخيرة بالأمس في الجولة الثامنة من الموسم.

وشهد ملعب كارايسكاكيس القمة اليونانية بين أولمبياكوس وباناثينايكوس بالأمس، والتي استمر حتى الدقيقة الـ 50 في أحداث شغب وهتافات نارية من مشجعي الفريقين.

وأطلق مشجعي الفريقين الألعاب النارية على ملعب المباراة، لتصيب الإسباني خوان كار لاعب باناثينايكوس في قدمه، ويسقط أرضًا في الدقيقة الـ 50.

وكان اللاعب يجري عمليات الإحماء حول الملعب، ليكون الأقرب للتعرض للألعاب النارية التي تلقيها الجماهير نحوهم.

وحرصت الأجهزة الطبية للفريقين على إسعاف اللاعب بشكل سريع لمحاولة إنقاذه، بعد خروجه على نقالة، وبعدها تم نقله إلى المستشفى.

ومن جانبه، قال نادي باناثينايكوس في بيان رسمي له اليوم الاثنين:” الألعاب النارية تسقط على لاعبينا الذين يقومون بعمليات الإحماء، خوان كار وقع على الأرض مصاباً “.

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