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الألعاب النارية تصيب لاعب باناثينايكوس وتعلق ديربي اليونان

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باناثينايكوس ضد أولمبياكوس - الدوري اليوناني

باناثينايكوس ضد أولمبياكوس - الدوري اليوناني

أعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم تعليق مباراة الديربي بين أولمبياكوس وباناثينايكوس، بعد أحداث الشغب التي شهدتها موقعتهم الأخيرة بالأمس في الجولة الثامنة من الموسم.

وشهد ملعب كارايسكاكيس القمة اليونانية بين أولمبياكوس وباناثينايكوس بالأمس، والتي استمر حتى الدقيقة الـ 50 في أحداث شغب وهتافات نارية من مشجعي الفريقين.

وأطلق مشجعي الفريقين الألعاب النارية على ملعب المباراة، لتصيب الإسباني خوان كار لاعب باناثينايكوس في قدمه، ويسقط أرضًا في الدقيقة الـ 50.

وكان اللاعب يجري عمليات الإحماء حول الملعب، ليكون الأقرب للتعرض للألعاب النارية التي تلقيها الجماهير نحوهم.

وحرصت الأجهزة الطبية للفريقين على إسعاف اللاعب بشكل سريع لمحاولة إنقاذه، بعد خروجه على نقالة، وبعدها تم نقله إلى المستشفى.

ومن جانبه، قال نادي باناثينايكوس في بيان رسمي له اليوم الاثنين:” الألعاب النارية تسقط على لاعبينا الذين يقومون بعمليات الإحماء، خوان كار وقع على الأرض مصاباً “.

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وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مسيطر على نتيجة اللقاء بين أولمبياكوس وباناثينايكوس، قبل قرار الحكم بإيقافها بسبب الشغب الجماهيري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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