"جاحد اللي يقول مجلس الخطيب فاشل".. ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد فوز لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق على انتخاب مجلس جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، موجها رسالة للجماهير البيضاء.

قال "ميدو" في برنامجه على قناة المحور: "مجلس حسين لبيب هدية ربنا لجماهير الزمالك، ولا بد من منحه الفرصة كاملة، أنا عارف المجلس ده قادر يعمل إيه للزمالك".

أكمل: "جمهور الزمالك صبر كتير، والمجلس ده هدية من ربنا امنحوه فرصة يشتغلوا 4 سنين، سيبوهم يتنفسوا".

أضاف: "هل في بني آدم في مصر انهاردة، أو حد عاقل يقول إن مجلس محمود الخطيب فشل؟ لا، نقدر ننتقد التعاقد مع لاعب أو اثنين، أو عضو المجلس قال تصريح أصابه الخطأ، محدش يقدر يقول إنهم فشلوا، واللي يقول كدة يبقى جاحد".

وأتم: "مجلس إدارة الأهلي ناجحين 100%، وهل مجلس الأهلي كان هينجح النجاح الباهر ده، لو محمود طاهر مكانش راجل محترم وأصيل ورحل بدون أي أزمة".