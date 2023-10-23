تغيير اسم النادي والملعب.. مصدر يكشف أولى قرارات مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، على تغيير اسم النادي والملعب الذي يخوض عليه التدريبات داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وكانت انتخابات نادي الزمالك التي أجريت مؤخرا، أسفرت عن تولي مجلس إدارة جديد برئاسة حسين لبيب.

وعلم موقع الخليج 365، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يقوم بتغيير أسم النادي عبر البوابات من نادي الزمالك للكرامة والوطنية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية.

أضاف المصدر، أن المجلس سوف يقوم بتغيير أسم الملعب أيضا، من عبداللطيف أبو رجبلة لمسماه القديم ملعب حلمي زامورا.