"مش همشي".. إعلامي يكشف ما فعله سامسون مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، مفاجأة بشأن مصير البنيني سامسون لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة.

قال أمير هشام في برنامجه على قناة النهار: سامسون أخطر مسئولي الزمالك برفض الرحيل خلال الفترة المقبلة لأي فريق داخل مصر، مطالبا الحصول على مستحقاته كاملة.

أضاف "هشام": "سامسون وضع شرطا للزمالك في حال رغبتهم في رحيله، عليهم صرف مستحقاته كاملة، ومنحه الاستغناء، رافضا الرحيل لأي فريق داخل مصر".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع البنيني سامسون الموسم الماضي، ولم يظهر بشكل جيد مع الأبيض، حيث أحرز هدف واحد فقط، وابتعد منذ بداية الموسم الحالي عن المشاركة في المباريات.