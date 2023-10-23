شوبير يكشف عودة عبد المنعم للأهلي.. ومصير موديست النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، من المشاركة مع الأحمر في المواجهة المقبلة أمام سيمبا التنزاني، وأيضا مصير الفرنسي موديست من المباراة.

ويلتقي النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "محمد عبد المنعم شارك بشكل طبيعي في المران، وأصبح سليم 100%، وجاهز للمشاركة في مباراة سيمبا".

أضاف "شوبير": "موديست يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي، ولم يشارك بشكل منتظم في التدريبات خلال الفترة الماضية، ولكن مسحت الكورونا التي خضع لها أثبتت شفائه، والقرار النهائي من وجوده في المباراة بيد مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعادل مع سيمبا التنزاني في مواجهة الذهاب بهدفين لكل فريق، ويحتاج للفوز بأي نتيجة خلال مواجهة الغد، من أجل التأهل للدور التالي.