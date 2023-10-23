شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يتوج ببطولة الاستدامة للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بطولة الاستدامة للناشئين تحت 12 سنة على مدار يومين بقاعة نادي الثقة للمعاقين، وشهدت البطولة مشاركة 137 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، كما شاركت في البطولة 5 أندية، وتأتي البطولة ضمن أجندة النادي السنوية للنشاط المحلي، وتتزامن مع عام الاستدامة واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وتصدر نادي اتحاد كلباء قمة البطولة، حيث فاز بالمركز الأول، فيما جاء نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني، وعلى مستوى المنافسات الفردية تصدر البطولة اللاعب محمد شيان برصيد 8 نقاط وبكسر التعادل عن سلطان الزرعوني الذي حل وصيفاً بنفس الرصيد.

وقامت إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بتكريم أفضل لاعبات النادي بالبطولة، وهن: ريم الجسمي تحت 12 سنة، وشيخة المعيني تحت 10 سنوات، وناعمة الحمادي تحت 8 سنوات، وعزة الحمادي تحت 6 سنوات.

وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بتنظيم البطولة التي تتزامن مع عام الاستدامة، وأكدت أن البطولة شهدت مستويات عالية رغم أنها محددة تحت 12 سنة، ولكن هذه المرحلة دائماً ما تكشف عن المواهب الشطرنجية، خاصة أنها مفتوحة لصغار السن.

وأضافت: «أجندة النشاط المحلي تحتوى على العديد من البطولات المحلية والدولية، ولدينا أهداف في تنظيم مثل هذه البطولات ونهدف في المقام الأول إلى إكساب لاعبات النادي المزيد من الخبرات في البطولات وأيضاً الاحتكاك مع مدارس مختلفة، كون البطولة تضم عدداً من اللاعبين من جنسيات مختلفة، وأيضاً العمل على زيادة نقاط التصنيف الدولية في مثل هذه البطولات».

وأشارت إلى أن تكريم لاعبات النادي، يمثل جزءاً من استراتيجية مجلس الإدارة من أجل زيادة الحماس والرغبة في تطوير مستواهن، وأيضاً يعد دافعاً كبيراً لهن في البطولات المقبلة لإحراز المراكز المتقدمة والوصول إلى منصات التتويج.