شكرا لقرائتكم خبر عن عن صراعات الأهلي وغرامة كهربا.. ماذا قال رئيس الزمالك الجديد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدا رئيس نادي الزمالك الجديد حسين لبيب، متفائلاً بعد نجاح قائمته بالكامل في انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة، كاشفاً عن خطواته الأولى في إدارة النادي.

وأكد لبيب أن شكل العلاقة مع الغريم التقليدي الأهلي، يجب أن يكون في إطار المنافسة الشريفة بعيداً عن الصراعات، قائلاً: «نريد الابتعاد عن الصراعات في الرياضة أو كرة القدم، ونريد أن تكون منافسة شريفة، والعلاقة ستكون جيدة مع كل الأندية وهذا هو الطبيعي في كل دول العالم، ولا نريد صراعاً مع أي نادٍ».

وتابع في تصريحات تلفزيونية: «سنقوم بفتح صفحات جديدة مع الأندية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية. ستكون العلاقة في حدود محافظة كل طرف على حقوقه كاملة».

وفيما يتعلق بأزمة اللاعب محمود كهربا، أشار لبيب إلى أن المحكمة الرياضية أصدرت حكماً لصالح الزمالك بشأن غرامة كهربا، مضيفاً: «وعلينا تنفيذ الحكم بأحقية النادي في الحصول على الغرامة بوجود فائدة 5%، وسنطالب بالحصول على حقوقنا بالقانون، ولكن نرفض تقسيط الغرامة بكل تأكيد».

وأكمل: «طرحت فكرة وجود بروتوكول مع الأهلي، وستكون هناك جلسة مع مسؤولي النادي الأحمر، والأهلي والزمالك هما أكبر قلعتين رياضيتين في مصر، ونريد وجود أسس للتعاون مع جميع الأندية».

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالقول: «الجميع يتنافس بشرف، ولدينا مقترحات، ونتمنى أن يوافق الجميع على (المنطق) الذي سنعرضه، ونبذ التعصب بين الجماهير واللاعبين والإداريين».