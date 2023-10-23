الامارات | إصابة نيمار تحرمه مكافأة ضخمة عن كل فوز مع الهلال السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز الهلال الأثر النفسي البالغ لغياب نجمه البرازيلي نيمار حتى نهاية الموسم نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده، فحقق انتصاراً ثميناً دعّم موقفه وحيداً في الصدارة، مستغلاً تعادل ملاحِقيه الاتحاد والتعاون، فيما قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى فوز جديد ارتقى به إلى المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم.

وخيّم غياب صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية مع منتخب البرازيل بـ79 هدفاً، على أرجاء ستاد الأمير فيصل بن فهد، فصدحت أهازيج الجماهير الزرقاء طويلاً باسم "الساحر" أثناء المباراة مع الخليج، كما رُفِعت له لافتة كتب عليها "عُد أقوى".

وجاء الفوز التاريخي التاسع للزعيم على حساب الفريق الشرقاوي، ليعزز من رصيد الهلال في سجله الخالي من الأهداف في مرماه للمباراة الخامسة توالياً في مجمل المسابقات.

وفيما أشارت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية الى أن الإصابة التي تَعّرض لها نجم الهلال "لها تداعيات أبعد من الرياضة"، لأنها ستحرمه من مكافأة قدرها 80 ألف يورو عن كل فوز للفريق، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن النجم البرازيلي يأتي على رأس النجوم المتوقع مغادرتهم في فترة الانتقالات الشتوية، إذ سيُجبَر الهلال على تسجيل محترف آخر نظراً لأن فترة الغياب ستمتد إلى نهاية الموسم.

بدوره، لم يكشف البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال عن مصير لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق، بل اكتفى بالقول إن خسارة لاعب بحجم نيمار تعتبر أمراً صعباً، مضيفاً "يجب أن نتأقلم على اللعب بدونه، ونتمنى عودته أقوى".

وكان على جيزوس أن يتجاوز أيضًا سلوك لاعبه البرازيلي ميشايل دلغادو الذي عبّر عن غضبه بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المواجهة بعبد الله الحمدان، إذ ألقى بقارورة المياه غاضباً على الأرض.

لكن جيزوس برر انزعاج نجمه بالآلام التي كان يعاني منها أسفل البطن، قائلاً "أعتقد أنه كان يشعر بداخله أنه منزعج من الأداء الذي قدمه، وعلاقتي ممتازة معه".

على الرغم من أن الأمور كادت تشتعل بين الطرفين لولا تدخل مساعد المدرب (بحسب ما أظهرته كاميرا النقل المباشر)، جاء كلام دلغادو مطابقاً لمدربه بقوله "غاضبُ من نفسي لأني لم أقدم المستوى المأمول، ولا مشاكل بيني وبين المدرب".

لكن كلام دلغادو لن يجنبه العقوبة المالية التي ستوقع عليه من إدارة ناديه، بحسب صحيفة الرياضية المحلية.