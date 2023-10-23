الامارات | وداعاً ميسي ورونالدو.. قائمة اللاعبين الأعلى "قيمة" في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والنرويجي إرلينغ هالاند عملاق مانشستر سيتي ترتيب اللاعبين الأعلي قيمة سوقية في العالم بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، في وقت شهدت القائمة غياب اسمي الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 سنة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (38 سنة).

وبلغت قيمة كلا اللاعبين 180 مليون يورو بالمركز الأول يليهما الإنجليزي جود بيلينغهام صانع ألعاب ريال مدريد، وزميله في الفريق المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بـ 150 مليون يورو.

واحتل المركز الخامس الإنجليزي بوكايو ساكا جناح أرسنال، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بقيمة سوقية وصلت 120 مليون يورو.

وتالياً قائمة العشرة الأوائل في قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية في العالم:

1- الفرنسي كيليان مبابي 180 مليون يورو

2- النرويجي إرلينغ هالاند 180 مليون يورو

3- الإنجليزي جود بيلينغهام 150 مليون يورو

4- البرازيلي فينيسيوس 150 مليون يورو

5- الإنجليزي بوكايو ساكا 120 مليون يورو

6- النيجيري فيكتور أوسيمين 120 مليون يورو

7- الألماني جمال موسيالا 110 مليون يورو

8- الإنجليزي فيل فودين 110 مليون يورو

9- الإنجليزي هاري كين 110 مليون يورو

10- الإيباني بيدري 100 مليو يورو



