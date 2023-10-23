شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أجانب تألقوا فى الدوري المصرى.. قندوسي وأكيم وبلحاج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الدوري المصري للموسم الحالى 2023 / 2024 تألق عدد من اللاعبين الأجانب، الذين أظهروا مستويات قوية مع فرقهم وساهموا فى تسجيل وصناعة أكثر من هدف، وباتوا مفاتيح لعب مهمة فى عدد من مختلف فرق الدوري المصري "دوري نايل".

واقتحم عدد كبير من اللاعبين الأجانب قائمة هدافي الدوري المصري للموسم الجارى، مثل مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وبيرسي تاو لاعب الأهلي وأحمد قندوسي لاعب وسط سيراميكا وأحمد بلحاج لاعب وسط الجونة، ويا أنور لاعب الإسماعيلي، وأبرز الأجانب الذين تألقوا فى الدوري المصري:

مابولولو

واصل مابولولو تألقه مع الاتحاد السكندري ونجح في تسجيل 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي، ويقدم مستويات رائعة وبات من أهم المهاجمين في دوري نايل.

بيرسي تاو

نفس الحال بالنسبة للجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي نجح في تسجيل 4 أهداف من مشاركته مع الأهلي في مباراتين فقط بالدوري، بمعدل هدفين فى كل مباراة، ليواصل تألقه مع بطل النسخة الأخيرة من الدوري.

يقدم فيبوأ كيم لاعب بلدية المحلة مستويات قوية برفقة ممثلي الدلتا في الدوري الممتاز، ولفت أنظار عددا من الأندية الكبرى، ونجح في تسجيل هدف وصناعة 3.

أحمد قندوسي

استعاد الجزائري أحمد قندوسي بريقه مع سيراميكا بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة قادما من الأهلي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفا آخر، وحصل على جائزة رجل المباراة مرة واحدة.

عاد المغربي أحمد بلحاج لسكة التألق في تجربته الجديدة مع الجونة، بعدما غاب عن التألق منذ الرحيل عن أسوان في يناير الماضي، والانضمام للزمالك، حيث سجل 3 أهداف رفقة الفريق الساحلي.

ياو أنور

واصل ياو أنور لاعب الإسماعيلي إظهار قدراته العالية رفقة الدراويش بفضل المستويات القوية التي أظهرها في المباريات الأخيرة بالدوري، بعدما بات من أهم الأوراق في صفوف الفريق الصفر وسجل هدفين لفريقه بالدوري.

رضا سليم

من ضمن الأسماء التي تألقت في الدوري المصري هو المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الذي ظهر بمستويات عالية وصنع الفارق مع الأهلي رغم مشاركته في مباراة واحدة، وسجل هدفا للأحمر في شباك المصري، وهو أول أهداف الأهلي بالدوري.