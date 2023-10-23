شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على القمة وتقدم كريم عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر أكتوبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي. وجاء تصنيف اللاعبين فى قائمة توب 10 كالتالي: 1ـ علي فرج 2ـ البيروفي دييجو إلياس 3ـ الانجليزي محمد الشوربجي 4ـ النيوزيلندي بول كول 5ـ مصطفى عسل 6ـ كريم عبد الجواد 7ـ مازن هشام 8ـ الانجليزي مروان الشوربجي 9ـ الويلزي جويل مكين 10ـ طارق مؤمن

تصنيف الرجال وشهد تصنيف الأسبوع الجاري تراجع مصطفى عسل مركزين، وتقدم كريم عبد الجواد مركزين بعد تتويجه مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر، وتراجع مازن هشام مركزاً واحداً، وتراجع طارق مؤمن مركزين أيضاً.

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