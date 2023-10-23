شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التجديف يشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التجديف مشاركة منتخب مصر الوطني فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتى ستقام في تونس، ويأمل خلالها الفريق فى تحقيق نتائج مميزة والتأهل للمنافسة على الميداليات الذهبية فى الألعاب الأولمبية المقبلة.

تتكون بعثة المنتخب المصري من مجموعة من الأعضاء المتميزين والمؤهلين، ويترأس البعثة عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويتولى مصطفى عبد الجواد منصب الرئيس الاحتياطي للبعثة الرياضية، بينما يقرن مجدي عبد الحليم بمهام إدارى ومحمد طه كمدير فني للمنتخب، بينما يشغل كل من محمد سيد سارة أشرف منصب مدرب الفريق.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سيمثلون مصر في البطولة العديد من الأسماء الموهوبة والمميزة. ومن بين اللاعبين هم: سيف الدين عز الدين، حسام شعبان، جمال أيمن، محمد علاء، مصطفى كامل، أدهم هشام، عبد الخالق سمير، زياد محمد، عبد الرحمن هشام، أحمد خالد، إبراهيم حسن، عمر حسام، محمد علي، يحي زكريا، غادة محمد، ياسمين أيمن، نور الهدي علي، مريم محمود، رُبا حسام الدين، ونورا مصطفى.