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منتخب التجديف يشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التجديف مشاركة منتخب مصر الوطني فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتى ستقام في تونس، ويأمل خلالها الفريق فى تحقيق نتائج مميزة والتأهل للمنافسة على الميداليات الذهبية فى الألعاب الأولمبية المقبلة.

 

تتكون بعثة المنتخب المصري من مجموعة من الأعضاء المتميزين والمؤهلين، ويترأس البعثة عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويتولى مصطفى عبد الجواد منصب الرئيس الاحتياطي للبعثة ، بينما يقرن مجدي عبد الحليم بمهام إدارى ومحمد طه كمدير فني للمنتخب، بينما يشغل كل من محمد سيد سارة أشرف منصب مدرب الفريق.

 

وتضم قائمة اللاعبين الذين سيمثلون مصر في البطولة العديد من الأسماء الموهوبة والمميزة. ومن بين اللاعبين هم: سيف الدين عز الدين، حسام شعبان، جمال أيمن، محمد علاء، مصطفى كامل، أدهم هشام، عبد الخالق سمير، زياد محمد، عبد الرحمن هشام، أحمد خالد، إبراهيم حسن، عمر حسام، محمد علي، يحي زكريا، غادة محمد، ياسمين أيمن، نور الهدي علي، مريم محمود، رُبا حسام الدين، ونورا مصطفى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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