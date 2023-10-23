شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. هشام زكريا مديرا فنيا لأسوان خلفا لحمدى حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعيين هشام زكريا مديراً فنياً لفريق تماسيح النيل خلفاً للراحل حمدي حمدان، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أسوان على فيس بوك، "نادى أسوان الرياضى يعلن عن المدير الفنى الجديد.. رسميا هشام زكريا مديرا فنيا للأزرق.. مرحبا بك .. من أجل تحدى جديد".

وتعادل فريق حرس الحدود مع أسوان بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما باستاد حرس الحدود، فى افتتاح الجولة الخامسة من دورى المحترفين 2023/ 2024.

ونجح بلال جمال فى تسجيل الهدف الأول فريق أسوان بالدقيقة 56، وتصدى مسعد عوض حارس مرمى أسوان لركة جزاء، قبل أن يتعادل حامد الجابرى لفريق أسوان في الدقيقة 79 من تسديدة قوية.

بهذه النتيجة تقاسم فريقا حرس الحدود وأسوان نقاط المباراة، ورفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 9 في المركز الرابع، بينما رفع اسوان رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع عشر.