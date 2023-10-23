شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى جاهز لتخطى عقبة سيمبا.. وأثق فى خبرة اللاعبين لمواجهة الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن فريقه سيحظى بدعم جماهيري كبير فى مباراة الغد أمام سيمبا التنزانى، فى إياب ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً باستاد القاهرة الدولى، "نشعر بالسعادة لأننا سنرى جمهورنا غداً، ويدعمنا فى مباراة الإياب أمام سيمبا، وسنلعب على الفوز والتأهل، فقد قدمنا شوطا أولا متميزا وجاءت النتيجة فى مصلحتنا، أضعنا فرصا كثيرة ولكننا جاهزون للتأهل للدور التالى غداً".

وأضاف كولر، "سنتدرب اليوم لأول مرة فى ظل وجود 4 أيام فقط فارق بين المباراتين منها يومان للاستشفاء، وسيظهر الفريق بكامل فورمته اليوم، مؤكدا أن موديست جاهز طبياً وشارك فى تدريب الأمس بعد تعافيه من فيروس كورونا، وكذلك محمد عبد المنعم مدافع الفريق تعافى وأصبح جاهزاً لمباراة الغد".

وتابع المدير الفنى للنادى الأهلى، "لازم نعترف أن الفريق يمتلك قائمة فيها 32 لاعباً ولدينا مباريات كثيرة سواء للفريق أو للاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم، لذا أؤمن بسياسة التدوير، وأرفض تماماً فكرة وجود لاعب أساسى ولاعب احتياطى فى فريقى ولا مباراة سهلة ولا مباراة صعبة ، النقطة التى تحسم اختياراتى هى جاهزية اللاعب وموقفه من اللقاء وكل اللاعبين سيشاركون فى المباريات".

وأضاف كولر، "شوفنا مباراة الذهاب واتكلمت مع اللاعبين عن أخطاء اللقاء، وواجهنا صعوبات مماثلة الموسم الماضى ولدى ثقة كبيرة فى اللاعبين وخبراتهم لتخطى عقبة سيمبا التنزانى غداً ، لازم نقدم مباراة كبيرة ونظهر بشكل مميز أمام جمهورنا"

وتابع كولر، "نتيجة التعادل فى تنزانيا نتيجة مميزة للأهلى لأن نتائجه هناك لم تكن أفضل شىء، ونحن نخوض دوري السوبر الأفريقى ونعلم أنه يضم أقوى 8 فرق فى القارة الأفريقية وشاهدت مباراة بترو أتلتيكو وصن دوانز التى انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقى بهدفين دون رد خارج ملعبه".

وأكمل كولر أنه "منذ أن توليت تدريب الأهلى منذ عام كنت أفاجأ بردود أفعال اللاعبين عقب استبعادهم من المباريات، وتعلمت ثقافتهم ومع مرور الوقت تأكدوا أنى أنظر فقط لمصلحة الأهلى، وأحيانا الإعلام يبالغ فى رصد ردود أفعال اللاعبين ولكنى أتفهم أنها ردود أفعال طبيعية وتانى يوم نغلق الصفحة ونفكر فى المباراة المقبلة ونسلم على بعض بشكل جيد، وخالد بيبو تحدث مع اللاعبين فى هذه النقطة بالامس وكاننا نتحدث لأول مرة فى هذا الأمر".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضية.

وسجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.