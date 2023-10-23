شكرا لقرائتكم خبر عن الكانوي والكياك يحصد 4 فضيات فى بطولة قبرص الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد لاعبو المنتخب المصري للكياك والكانوي 4 ميداليات فضية فى بطولة قبرص الدولية التي أقيمت خلال الفترة من 21ـــ 23 أكتوبر الجاري بمدينة "ليماسول" بقبرص، ضمن خطة استعدادات المنتخب المصري للبطولة الأفريقية بنيجيريا والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحصد اللاعب أحمد عاطف جنيدي فضيتي 200 م ، 500 م كانوي شباب، كما حصلت اللاعبه جنا عبد العزيز على فضيتي 200 م ، 500 م كانوي ناشئات، وفي الكياك 200 م حققت اللاعبة هنا محمد فتحي المركز الرابع بعد منافسه قويه مع 12 دوله مشاركة في البطولة.

وًتكونت بعثة المنتخب المصري من اللاعبين واللاعبات هنا محمد فتحي، جنا محمد سعيد، جنا أحمد عبد العزيز، أحمد عاطف جنيدي، وترأس البعثة العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للكياك والكانوي وأمين صندوق الاتحاد العربى.

من جانبه أعرب اللواء أيمن شويتة، رئيس الاتحادين المصري والعربي للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته بهذا الإنجاز وفوز الكانوي والكياك المصري بأربع ميداليات فضية فى البطولة.

وأضاف شويته، أن نتائج منتخب مصر للكانوي والكياك في بطولة قبرص جاءت بعد مجهود كبير خلال عام كامل، واستمرارا لخطة مجلس إدارة الاتحاد فى تطوير مستوى الناشئين والاستعداد للبطوله الأفريقية بنيجيريا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه شويته الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على الدعم الدائم والمستمر طوال الفترة الماضية.

وأشاد العميد الدكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك ورئيس البعثة المصرية فى قبرص بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو منتخب مصر في البطولة، لافتا إلى أن منتخب مصر ظهر بشكل مميز فى كل المنافسات ونال إشادة كبيرة من الجميع.

وتعود البعثة فى التاسعة مساء اليوم الاثنين إلى مطار القاهرة.