شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: نعلم أهمية تتويج الأهلي بدوري السوبر الأفريقى.. وننتظر دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي المنعقد حالياً باستاد القاهرة الدولى، "يجب أن نغلق صفحة مين يلعب ومين ميلعبش لأن الأهم التركيز فى المباريات، مستر كولر تحدث فى هذا الأمر بشكل كامل، قعدنا واتكلمنا مع اللاعبين عن مباراة سيمبا وجاهزون لتخطى عقبة بطل تنزانيا بالدعم الجماهيرى المنتظر فى المباراة".

وتابع قائد الأهلى، "قادة الفريق يتحدثون مع اللاعبين باستمرار وبنشتغل بس على المباراة المقبلة، وكلنا عارفين أهمية المباراة وأهمية الفوز ببطولة دوري السوبر الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضية.

وسجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.