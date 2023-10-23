شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزارة الرياضة فى الزمالك لاستلام النادى تمهيدا لتسليمه لمجلس لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الآن لجنة من الشباب والرياضة بنادى الزمالك لاستلام النادى من اللجنة الثلاثية، برئاسة عماد البنانى، بعدما استطاعت اللجنة الثلاثية إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية قبل انعقاد الانتخابات.

وأكد مصدر لليوم السابع أن لجنة الشباب والرياضة مكونة من 8 أفراد، ومن المقرر أن تتسلم النادى من اللجنة الثلاثية وتسلمه للمجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً اليوم لأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأولمبية. وتعقد الجلسة بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث تم اعتماد النتيجة أمس من جانب اللجنة الأولمبية، على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا فى الرابعة عصر اليوم.