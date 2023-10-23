شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود جودوين وأحمد الشيخ فى مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود الثنائى النيجيري جودوين شيكا أوكوار وأحمد الشيخ، لاعبى الفريق، في مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بعد تعافيهما من الإصابة.

وتعرض جودوين لإصابة بشد فى العضلة الضامة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري، ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامجاً تأهيلياً له نفذه خلال الأيام الماضية.

كما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب فى عضلات البطن أبعده عن مباريات الطلائع الأخيرة بالدوري.

من جهته هدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بالاستبعاد من التشكيل الاساسى في حالة استمرار نغمة التقصير في صفوف الفريق بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة.

وطالب بسيونى لاعبيه باستعادة التركيز بداية من المباراة المقبلة لإستعادة الانتصارات مرة أخري، ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.