شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير اللجنة الثلاثية إلى مجلس الزمالك الجديد.. مستحقات وقيمة إيجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، مقاليد إدارة النادى بعد قليل من اللجنة الثلاثية التى كانت تديره خلال الأيام الماضية حتى انعقاد الانتخابات.

ومن المقرر أن يقوم عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية ومعه أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوى بتسليم النادى للمجلس الجديد، فى وجود لجنة من الشباب والرياضة.

وتسلم اللجنة الثلاثية مجلس الزمالك تقريراً مالياً عن الفترة التى تولو فيها المسئولية، على أن يشمل التقرير المصروفات والإيرادات والإيجارات التى تم تحصيلها من محلات سور النادى فترة وجود اللجنة الثلاثية.

كما أنه من المقرر أن يتضمن التقرير مستحقات أوسوريو وجهازه المعاون، وكذلك الأموال التي تم صرفها للاعبين سواء المحليين أو الأجانب.

ومن المقرر أيضاً أن يتسلم مجلس الزمالك تقرير عن الخطوات التي تم اتخاذها في أزمة إيقاف القيد، والمخاطبات التي تمت مع اتحاد الكرة او المحامى الدولى المكلف بحل بعض القضايا.