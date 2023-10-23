شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يهدد مشاركة أحمد عيد مع المصري حتى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد عيد، لاعب النادي المصري، تحديد مصيره خلال الساعات المقبلة، للتعرف على القرار النهائي للجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، بعد خضوع اللاعب للتحقيق فى مقر الجبلاية الأربعاء الماضي، على خلفية التوقيع لناديين فى نفس الوقت.

وبات لاعب المصري الجديد مهدداً بالإيقاف لعدم التوصل إلى حل ودي بين المصري والزمالك لإنهاء الأمر، حيث اشترط مسؤولو القلعة البيضاء الحصول على 15 مليون جنيه، فيما رفض مسؤولو المصري دفع أكثر من 3 أو 4 ملايين جنيه.

وبسبب التوقيع لناديين بات عيد مهدداً بالإيقاف من 4 إلى 6 أشهر، ما يعني أن اللاعب لن يشارك مع المصرى حتى يناير المقبل.

ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين، أحمد عيد، وأحمد أيمن منصور، على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالي لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن. ويتمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.

واستأنف المصري تدريباته أمس الأحد، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.