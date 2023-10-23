شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثان نجويم يواصل الغياب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الكاميروني جوناثان نجويم غيابه عن فريق مودرن فيوتشر في مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي فى الجولة الخامسة من دوري نايل، والتي تجمع الفريقين الاثنين المقبل، حيث يبحث فريق مودرن فيوتشر عن تصحيح المسار بعد تعرضه لأول هزيمة في الدوري بعد خسارته أمام بيراميدز بهدف نظيف.

وغاب جوناثان عن اللقاء الماضي أمام بيراميدز بسبب الإصابة، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات بعد أسبوعين.

وتراجع فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وكشف مصدر مسئول بنادي مودرن فيوتشر، حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضًا للرحيل في يناير المقبل مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ودخوله دائرة اهتمامات أندية القمة خاصة النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن مودرن فيوتشر لم تصله أي عروض رسمية لرحيل عمر كمال، مُضيفًا أن النادي لا يخطط لرحيل اللاعب خلال الموسم الجاري خاصة أنه مُقيّد بقائمة الفريق الأفريقية المشاركة بكأس الكونفدرالية.

من ناحية أخرى، يستأنف اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، حيث من المقرر أن يعالج البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، الأخطاء التي سقط فيها لاعبو الفريق لتكبدهم أول هزيمة في الدوري.