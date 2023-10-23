شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نائب رئيس الزمالك لليوم السابع بعد رفع إيقافه دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن قرار المحكمة الرياضية بإلغاء قرار إيقافه من الاتحاد الدولى يمثل عودة الحق لأصحابه.

وقال هشام نصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن حقه عاد، بعدما كان مظلوما، كما أن قرار المحكمة بإظهار الحق مضيفا، "كل القرارات كانت ظالمة، لكن الحق رجع".

وأضاف نائب رئيس الزمالك أنه يتمنى التوفيق لمنظومة كرة اليد في المستقبل، مؤكدا أنه يرحب بخدمة اللعبة سواء داخل الاتحاد أو خارجه.

وقضت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قرارا، فى وقت سابق، بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي قرر معه الاتحاد الدولي حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.

وجاء فى حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر اليوم، الاثنين، إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.

وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتفاصيله، وهو ما قضت به اليوم وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.