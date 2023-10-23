شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع كهربا وصلاح محسن بعد مهرجان الفرص الضائعة أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع الثنائى محمود كهربا وصلاح محسن لاعبى الفريق قبل لقاء الإياب أمام سيمبا التنزانى، فى ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى، المقرر له غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.

وحرص كولر خلال الجلسة على مطالبة الثنائى على استعادة التركيز أمام شباك الخصم بعد سلسلة الفرص التى أهدرها اللاعبان فى مباراة الذهاب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار هذا السيناريو فى ظل صعوبة المنافسات التى تنتظر الأهلى، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو حتى فى منافسات كأس العالم للأندية.

وجاءت مباراة الاهلى وسيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، لتثبت استمرار معاناة المارد الأحمر من غياب المهاجم الهداف القادر على وضع الكرة فى الشباك بسهولة وتتويج مجهود زملائه ليجبر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق على إعادة البحث عن مهاجم جديد.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من المارد الأحمر، سواء على مستوى الاستحواذ أو صناعة الفرص، وسط تراجع كبير من سيمبا، وأهدر الأهلي العديد من الفرص المحققة عن طريق الخط الأمامي، خاصة محمود عبدالمنعم "كهربا" والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

ويقام الدوري الأفريقي بنظام خروج المغلوب، ويستهل الأهلي مشواره من ربع النهائي والذي يضمن له 900 ألف دولار بصورة مبدئية، وتزداد الجوائز مع بلوغ نصف النهائي والنهائي وتحقيق اللقب.

أسقطت القرعة الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الأفريقي 2023.

وفى حال نجاح بطل مصر فى عبور بوابة نظيره التنزاني سيواجه الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو فى الدور نصف النهائي.

وتبقى الإشارة إلى أن الجانب الآخر من البطولة يضم الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري، والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.