شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة محترفى الاسكواش: لدينا خطة للبقاء فى أولمبياد 2032 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الإسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف دوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".

وتابع، "هذا هو هدف جميع المشاركين، لا نريد أن نكون مجرد حدث واحد ثم نخرج مرة أخرى، يقوم فريق الاسكواش الأسترالي بعمل جيد حقًا ونأمل فى إقامة بعض الأحداث الأكبر هناك فى العام أو العامين المقبلين، مع وجود لوس أنجلوس في الأفق.

واختتم تصريحاته قائلا، "عقدنا بالفعل اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لأولمبياد بريزبان، وكان ذلك قبل عام أو نحو ذلك، لذا فإن ذلك سيحتل مكانة عالية جدًا في طموحاتنا، لإقامة حدث كبير هناك مع وضع الألعاب الأولمبية في الاعتبار حقًا - لأننا نريد حقًا البقاء فيها".