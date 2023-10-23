شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد فتوح: لا توجد مفاوضات مع الأهلى.. ورغبة اللاعب البقاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، أنه لم تحدث أى مفاوضات مع النادى الأهلى بشكل رسمى خلال الفترة الماضية، وأن كل ما يثار حول هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف سمير صلاح، فى تصريحات إذاعية لراديو 9090 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، "الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي، واحتمالية انضمامه للأهلى صعبة.. المفاوضات كانت من جانب وسطاء فقط وليست رسمية". وكشف وكيل فتوح آخر تطورات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وجود مجلس إدارة جديد للنادى قائلا، "رغبة أحمد فتوح الأولى هى البقاء مع نادى الزمالك، واللاعب لديه مستحقات قديمة يجب دفعها فى البداية".

وأضاف سمير صلاح، "هناك جلسة حدثت مع حسين لبيب رئيس الزمالك الحالى قبل الانتخابات بأسبوع، واتفقنا على بعض الأمور".