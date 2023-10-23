فتح خزائن البنك الأهلي لإتمام الصفقة .. العميد يعود من جديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، على قناة النهار، أن حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، يقترب من تولي تدريب البنك الأهلي، في الفترة المقبلة بدلا من اليوناني بابا فاسليو.

وقال أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تغييرات منتظرة في صفوف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ورحيل بابا فاسيليو لسوء النتائج".

أضاف الإعلامي: "حسام حسن وجهازه المعاون يتصدران قائمة الترشيحات وينال ثقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ".

وأتم تصريحاته: "هناك أيضا تغيير في الجهاز الفني لفريق الداخلية بعد رحيله ميمي عبدالرازق، وهيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، يقترب من خلافته".

حالة من الغضب الشديد

واقترب نادي البنك الأهلي من الإطاحة بالقبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق نادي البنك الأهلي من منصبه عقب الخسارة الأخيرة أمام نادي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري.

وبحسب ما ذكره مصدر داخل “البنك الأهلي” أن هناك اتجاه لفسخ التعاقد مع فاسيلو خلال الساعات القادمة نظرًا لسوء النتائج، حيث لم يحقق الفريق أي فوز باللقاءات الأربعة الأولى بالدوري الممتاز حتى الآن ويحتل المرتبة الأخيرة بالبطولة المحلية.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على مسؤولي البنك خاصًة بعد الخسارة الثقيلة أمام إنبي حيث ن المنتظر أن تعلن إدارة النادي قرارها النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بابافسيليو قد تولي المهمة الفنية للبنك الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل فريث البنك الأهلي في الوقت الحالي المرتبة الأخيرة بجدول ترتيب المسابقة المحلية بسبب عدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي.