شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء لاعب واحد.. منتخب السعودية يفشل في اختبارات اللياقة البدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، عدم نجاح أي لاعب بصفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تجاوز اختبار اللياقة، باستثناء لاعب واحد من أصل 30 لاعباً خضعوا لاختبارات بدنية خلال التدريبات الأخيرة بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وأضاف الفراج أن الوحيد الذي تجاوز اختبارات اللياقة هو سعود عبدالحميد لاعب الهلال، وهو ما يعني أن هناك أزمة لياقة عامة في المنتخب السعودي، رغم مرور 9 جولات من عمر الدوري السعودي.

وأشار الفراج عبر برنامجه «أكشن مع وليد» على قنوات mbc، إلى أنه تقرر تطبيق برنامج لياقة مرتفعاً بإشراف مانشيني مدرب المنتخب في 18 نادياً في دوري روشن، لرفع مستوى لياقة اللاعبين المرشحين للانضمام مع المنتخب في الفترة المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب السعودي، وذلك عن طريق زيادة عدد ساعات التدريبات، أو التدريب لأكثر من فترة على مدار اليوم.

وأوضح الإعلامي السعودي أن البرنامج سيبدأ على الفور بالتنسيق بين مانشيني ومدربي اللياقة في الأندية.