شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يعود للهلال آسيوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعود الدولي السعودي سالم الدوسري من جديد للدفاع عن ألوان فريقه الهلال عندما يشارك مساء الاثنين في مباراة فريقه ضد مومباي الهندي على ملعب الأمير فيصل ين فهد بعدما أكمل صاحب ال32 عاماً فترة إيقافه انضباطياً لثلاث مباريات التي أقرها بحقه الاتحاد الآسيوي عقب طرده في ذهاب نهائي النسخة الأخيرة أمام أوراو الياباني.

وإلى جانب الدوسري يشارك الصربي سافيتش للمرة الأولى في البطولة مشكلاً مع مواطنه ميتروفيتش والبرتغالي سافيتش والبرتغالي نيفيز والسنغالي كوليبالي خيارات المدرب البرتغالي جيسوس للمباراة التي تنطلق عند العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ويفتقد للهلال لنجمه البرازيلي نيمار وسلمان الفرج بداعي الإصابة التي لحقت بهما في أربطة الركبة وعضلة الساق على التوالي.

ويعد الهلال الذي يتصدر الدوري السعودي بعد 10 جولات مرشحاً للفوز قياساً بفارق الإمكانات البشرية بينه وبين مومباي أحد فرق مجموعة سيتي جروب.

وأكد جيسوس مدرب الزعيم في المؤتمر الصحفي أنه يتوقع تجمعاً دفاعياً للفريق الهندي وعدم المبادرة بالمهاجمة المباشرة لدفاعات فريقه.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على نساجي الإيراني وتعادل مع نافياخور الأوزبكي بينما مومباي الذي تأسس عام 2014 يتذيل الترتيب في المركز الأخير من خسارتين أمام نافباخور ونساجي.