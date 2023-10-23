شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محمد بن سلمان وإنفانتينو.. السعودية تطلق كأس العالم للرياضات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية» وهي مؤسسة غير ربحية ستتولى تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية.

جاء الاعلان عن ذلك الاثنين في مؤتمر صحفي حاشد حضره الأمير محمد بن سلمان ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والنجم البرتغالي رونالدو.

وأكد ولي العهد السعودي إلى أن البطولة «هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع».

وقال الأمير محمد بن سلمان:البطولة ستسهم في تعزيز التزامنا بتحقيق مستهدفات(رؤية السعودية 2030) بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالٍ المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

وتابع: البطولة ستكون رافداً رئيساً في تحقيق مساعي استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تحقيق أكثر من 50 مليار ريال للناتج المحلي بحلول عام 2030، وتوفير 39 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع.

وستكون البطولة الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة في الرياض سنوياً ابتداءً من صيف 2024.