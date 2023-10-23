شكرا لقرائتكم خبر عن فُسخ عقده بسبب فلسطين.. والد نجم ماينز: فخور بدعم نجلي للقضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف محمد الغازي، والد اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، لاعب ماينز السابق، أن ابنه رفض الاعتذار بعد دعمه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه فخور ما فعله نجله.

تصريحات والد أنور الغازي

وأكد الغازي، في تصريحات تلفزيونية، صباح اليوم الإثنين، أن أنور الغازي لا يريد التراجع عن دعم القضية الفلسطينية، هو قال حقيقة الوضع في غزة لأنه يرى الأطفال الصغار يموتون كل يوم، إدارة ماينز طلبت من الغازي الاعتذار عن دعمه فلسطين، لكنه رفض، لأنه لم يرتكب جريمة، فقط تكلم بصراحة وقال الحقيقة".

وتابع والد اللاعب "الغازي متفهم أن ما حدث قد يؤثر بشكل كبير على مستقبله في أوروبا، لكننا لا نبكي على الحق".

وأختتم محمد الغازي تصريحاته قائلًا:"الحق سينتصر عاجلًا أم آجلًا، الله سيعوضه خيرًا، وأنا فخور بما فعله".

وكان أنور الغازي قد كتب كتب قبل نحو أسبوع منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه دعمه فلسطين في ظل العدوان الذي تتعرض له في الفترة الأخيرة، لكن ناديه ماينز لم يعجبه تصرف لاعبه صاحب الأصول المغربية، وقرر إيقافه، ثم فسخ التعاقد، وذلك بعد شهر واحد على انضمامه الصيف الماضي.