مانشستر سيتي يدين الهتافات ضد بوبي تشارلتون

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن الهتافات العدائية عقب وفاة السير بوبي تشارلتون، والتي وقعت في ملعب الاتحاد بين شوطي مباراة الفريق أمام برايتون أول أمس السبت.

وأدان السيتي الهتافات بقوة ، و تم تقديم التعازي لنجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي الأسبق، الذي تم الإعلان عن وفاته السبت عن عمر 86 عاما.

ويُعد تشارلتون أحد أساطير الكرة الإنجليزية، حيث كان عنصرا أساسيا في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966، كما حقق نجاحا كبيرا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا للأندية عام 1968 معه.

واعتذر مانشستر سيتي لعائلة تشارلتون ومانشستر يونايتد على الهتافات التي صدرت من عدد قليل من الأفراد وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يتم إدانته.

وقال بيان مانشستر سيتي: يعرب مانشستر سيتي عن خيبة أمله بعدما علم من خلال التقارير وجود هتافات مسيئة صادرة من عدد قليل من الأشخاص ضد السير بوبي تشارلتون في بعض ردهات استاد الاتحاد خلال فترة مابين شوطي المباراة أمام برايتون التي أقيمت السبت بالدوري الإنجليزي.

وأضاف: يدين النادي هذه الهتافات بأشد العبارات ويعتذر بلا تحفظ لعائلة وأصدقاء السير بوبي، ولكل العاملين في مانشستر يونايتد.

وأكد البيان: يقوم فريقنا الأمني بدراسة لقطات كاميرات المراقبة لمناطق الردهة، نحن ممتنون لأولئك الذين تقدموا بالفعل للإبلاغ عن هذا الأمر.

وأضاف: نواصل المناشدة للحصول على أي معلومات يمكن أن تساعدنا في التعرف على الأفراد المتورطين، حتى نتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب لإصدار أوامر حظر دخولهم لمشاهدة مباريات الفريق.