كولر يكشف موقف عبدالمنعم و موديست من لقاء سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن موقف ثنائي الفريق محمد عبدالمنعم والمهاجم الفرني أنتوني موديست من لقاء العودة أمام سيمبا التنزاني.

أشار كولر إلى أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق شارك أمس في التدريبات الجماعية، وأن الجهاز الفني سوف يقيم حالة موديست في مران اليوم بعد مشاركته أمس.

وأكد كولر أن الفريق يضم قائمة كبيرة والأهلي مقبل على مواجهات كثيرة خلال الموسم الجاري ما بين مشاركات محلية ودولية، وأنه مؤمن بسياسة التدوير ولا يوجد لديه مفهوم لاعب أساسي أو احتياطي.

وواصل المدير الفني حديثه قائلاً: «جميع اللاعبين في قائمة الفريق خلال الموسم الماضي شاركوا خلال المباريات التي خاضها الأهلي، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين».

السعة الكاملة لاستاد القاهرة ..

كانت إدارة الأهلي ، قد تقدمت بطلب الساعات الماضية ، إلى السلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني

ويأتي ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.