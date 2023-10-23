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ولي العهد السعودي يعلن اطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأمير ، ، مساء اليوم الإثنين إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، كما تقرر أن تستضيف المملكة فعالياته بشكل دوري سنوي ابتداء من صيف العام المقبل2024.
 


وأعلن ولي العهد السعودي شارة الانطلاق ، على هامش مؤتمر العالمية الجديدة، الذي تستضيفه .
كما أشار ولي العهد إلى إنشاء مؤسسة كاملة تحمل اسم كأس العالم للرياضات الإلكترونية ، تهدف إلى الاستفادة من المنظومة الإلكتروتية وتحقيق عوائد اقتصادية.

وأكد ولي عهد السعودية خلال تصريحاته ، على أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمثابة الآن الخطوة الطبيعية القادمة في رحلة المملكة تماشيًا مع الاستثمار الرياضي في كرة القدم ، من أجل أن تكون المملكة في المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وشدد بن سلمان ، على أن البطولة هذه تأتي ضمن  مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع مصادر الاقتصاد والاستثمار،  وتنشيط السياحة مع تقديم خدمات ترفيهية.

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