محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا مساء اليوم الاثنين، حصول الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضي.

وحصل الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الشهر، بعد حصوله على النسبة الأكبر من تصويت الجماهير متفوقًا على عدد من اللاعبين.

وحسم تصويت الجماهير الجائزة لصالح محمد صلاح، ليتفوق في الاستفتاء على كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام – جيمس ماديسون نجم توتنهام – كيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد – بوكايو ساكا نجم أرسنال.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، لعب محمد صلاح في 4 مباريات مع فريقه ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي في موسمه الجاري على مدار الشهر الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وقالت الرابطة في إعلانها فوز محمد صلاح:” ألف مبروك محمد صلاح، تم التصويت له من قبل الجماهير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر سبتمبر “.

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