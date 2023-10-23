مزراوي ينتصر ويزين قائمة بايرن ميونخ أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

تفوق المغربي نصير مزراوي في معركته مع بايرن ميونخ الألماني بسبب دعم فلسطين، والتي بدأها اللاعب بالتضامن مع ضحايا قطاع غزة على صفحاته الرسمية.

ودعم مزراوي الشعب الفلسطيني، ليقرر نادي بايرن ميونخ تجميده واضطهاد اللاعب، ليتعرض لحملة هجوم قوية ومخالفات قانونية أدت لتراجعه عن موقفه.

وبعد إقصاءه من التدريبات الجماعية على مدار الأيام الماضية، عاد نصير مزراوي للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، قبل المغادرة إلى تركيا لمواجهة جالاتا سراي.

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وزين نصير مزراوي قائمة بايرن ميونخ، التي تستعد لمواجهة جالاتا سراي التركي، والتي أعلنها توماس توخيل المدير الفني مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يحل العملاق البافاري بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على نظيره جالاتا سراي التركي، في تمام الثامنة إلا ربع مساء غد الثلاثاء في تركيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتستعد بعثة بايرن ميونخ للسفر حاليًا إلى تركيا قبل مباراتهم المرتقبة غدًا.