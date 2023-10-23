تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تحرك جديد من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، لحل أزمة إيقاف قيد القلعة البيضاء.

وأشار شبانة إلى أن الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خطوط اتصال مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل الوصول إلى حل ودي في أزمة مستحقات شيكابالا المتأخرة.

وقال شبانة في تصريحات خلال برنامجه «من الآخر» المذاع عبر «راديو شعبي أف إم»: “الزمالك عرض على سبورتنج لشبونة، دفع 50% من المبالغ المستحقة على أن يتم تقسيط الباقي على دفعات يتم الاتفاق على موعدها”.

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وأكد أن إدارة الزمالك تناقش فكرة إرسال وفد رسمي إلى البرتغال من أجل الإسراع في عملية حسم الأمور مع نادي سبورتنج لشبونة، لإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حتى يتم رفع القيد قبل فترة الانتقالات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وإنبي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط.