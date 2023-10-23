معلقي مباراة الاهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي

يستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني في تمام الخامسة عصر غد الثلاثاء، والتي تستضيفها استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.

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وستنقل مباراة الاهلي ضد سيمبا في الدوري الأفريقي، على عدد من القنوات المفتوحة والمتاحة مجانًا للجماهير على القمر الصناعي نايل سات، وهو ما يتيح عدة خيارات للجماهير.

وستقوم قنوات: بي إن سبورتس القطرية – أون تايم سبورتس – المغربية الرياضية – أبو ظبي الإماراتية ببث المباراة بشكل مباشر على شاشتها.

وأعلنت عدة قنوات من الناقلة للمباراة عن المعلقين المقرر أن يتولوا مهمة التعليق على أحداث موقعة الاهلي وسيمبا ومنهم..

أون تايم سبورتس – محمد عفيفي

بي إن سبورتس – علي محمد علي