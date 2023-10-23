أول تعليق من هشام نصر على قرار إلغاء إيقافه

علق هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على قرار المحكمة الرياضية الدولية، بقبول الطعن الذي تقدم به وتم إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام، اليوم الإثنين.

وأكد هشام نصر في تصريحات صحفية، أنه لن يترك الزمالك، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء إيقافه يعد رد اعتبار له، بعد أن تعرض للظلم، متسائلًا: “أين شهداء الزور الذين شهدوا ضدي في ذلك الوقت أثناء القضية، هذا الحكم لهم”.

وأشار نصر إلى أنه لن يترك منصبه في نادي الزمالك، مؤكدًا أنه لن يستطيع العمل في اتحاد اليد بعد ذلك.

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جدير بالذكر أن هشام نصر كان قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

وقضت المحكمة الرياضية الدولية، بإلغاء قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.