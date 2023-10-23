موقف بالدي من المشاركة مع برشلونة في مواجهة شاختار

كشفت تقارير صحفية عن موقف بالدي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من خوض مواجهة شاختار الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق برشلونة الإسباني بنظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

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وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، إلى أن بالدي خرج من مباراة برشلونة أمس أمام أتلتيك بلباو، وأكدت الفحوصات أن إصابته مطمئنة، ولكنه سيحصل على راحة أمام شاختار وسيكون جاهزًا للقاء الكلاسيكو.

وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد.