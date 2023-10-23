كولر: سعيد بالحضور الجماهيري أمام سيمبا.. وجاهزون للتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، عن المواجهة المقبلة للأحمر مع سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

قال مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون للمباراة، ولدينا هدف واحد هو التأهل للدور القادم، ونعلم جيدا بصعوبة هذا اللقاء".

أضاف "كولر": "ما يسعدني امتلاء المدرجات بالجماهير، وهو يمنحنا ثقة أكبر وحماس لتقديم أداء مميز والفوز بنتيجة كبيرة".

أكمل: "في مباراة الذهاب لعبنا الشوط الأول بشكل مميز، وأهدرنا العديد من الفرص، وهو ما منح المنافس الفرصة للمنافس في الشوط الثاني بالعودة للنتيجة.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في الخامسة عصر غدا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، على استاد القاهرة الدولي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2\2.