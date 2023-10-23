أوسوريو يكتب نهاية عمرو السيسي في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، اقتراب عمرو السيسي، لاعب الفريق الأول من الرحيل عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوضح المصدر، أن "السيسي" خرج من حسابات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وأصدر قرارا مؤخرا بإبعاده من تدريبات الفريق الأول، والمران منفردا.

أضاف المصدر: عمرو السيسي لا يلتزم بتعليمات المدير الفني، وافتعل أزمة في إحدى التدريبات، وتلفظ بشكل خارج، وهو ما جعل المدير الفني يرفض تواجده في تدريبات الفريق الأول، وكتب نهايته مع الأبيض.

وأتم المصدر: اللاعب ينتظر الحصول على إحدى العروض داخل الدوري المصري، من أجل الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

جدير بالذكر أن عمرو السيسي انتقل إلى نادي الزمالك، الموسم الماضي، من نادي طلائع الجيش، ولم يظهر بالشكل المطلوب ولاقى انتقادات كبيرة من الجماهير.