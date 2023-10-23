تين هاج يعلن عودة سانشو إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوبنهاجن ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عودة جادون سانشو إلى الفريق الأول مرة أخرى.

وقال تين هاج: "لقد عاد جادون سانشو إلى قائمة لاعبين الفريق الأول مرة آخرى".

وجاء ذلك بعد دخول الثنائي في خلاف علني عقب استبعاد الجناح الإنجليزي من تشكيلة مباراة أرسنال يوم 3 سبتمبر، ليرد سانشو ويقول أن المدرب جعله "كبش فداء" بعد انتقاد تين هاج أدائه في التدريبات.

ورفض سانشو الاعتذار للهولندي، لذلك قرر المدرب حضور سانشو التدريبات مع فريق الشباب، ومنعه من التواجد مع الفريق الأول.