"الباب مغلق أمام الأهلي".. وكيل فتوح يكشف موعد التجديد مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تطورات مفاوضات النادي الأبيض لتجديد عقد اللاعب في الفترة الحالية.

قال سمير صلاح في برنامج إذاعي: "رغبة أحمد فتوح واضحة من البداية وهي الاستمرار داخل نادي الزمالك، ولكنه ينتظر حصوله على مستحقاته القديمة".

أضاف وكيل اللاعب: "تم عقد جلسة مع حسين لبيب، قبل الانتخابات بأسبوع، وتوصلا لاتفاق على بعض البنود، وهناك جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة لحسم الملف.

أكمل: "فتوح سوف يحسم ملف التجديد للزمالك بشكل رسمي بداية شهر ديسمبر المقبل وبحد أقصى يوم 10، وسيتم الإعلان بعدها من قبل نادي الزمالك".

أتم: "لم تحدث مفاوضات مع النادي الأهلي كما يتردد، ما حدث دخول بعض الوسطاء لعرض الأمر، ولكن رحيله للأحمر أمر صعب، والباب مغلق تماما أمام الأهلي".

جدير بالذكر أن أحمد فتوح ينتهي عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل.