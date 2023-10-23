مدرب مانشستر يونايتد: لدينا العديد من اللاعبين الجيدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوبنهاجن ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عن تأثير كريستيان إريكسن على أرضية الملعب ومدى أهمية المباراة.

وقال تين هاج: "لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، وليس مجرد فريق مكون من 11 لاعبًا فقط".

وعندما سُئل إريك تين هاج عن سبب عدم مشاركة كريستيان إريكسن مع مانشستر يونايتد، أضاف: "له تأثير كبير على الفريق عندما يكون في الملعب، من خلال خلق الفرص، أنه لاعب رائع ومهم جدًا لفريقنا".

وعن راسموس هويلند، تابع: "أولاً وقبل كل شيء علينا أن نعمل على تأقلمه معنا، حيث غاب عن فترة الإعداد للموسم الجديد والمباريات الأربع الأولى، لكنه لاعب رائع وهدية للفريق".

واختتم إريك تين هاج عن مباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا: "علينا أن نفوز في كل مباراة".