قائد النصر السابق: "خيسوس تخلص من عبء ثقيل بعد إصابة نيمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد حسين عبد الغني، لاعب النصر السابق والمنتخب السعودي أن إصابة نيمار، لاعب الهلال مفيدة للهلال، عبر تصريحات على قناة السعودية نقلتها صحيفة الشرق الأوسط الرياضية.

قال عبد الغني: "نيمار من أفضل لاعبي العالم، لكن غيابه عن الهلال مفيد لأن مشاركته تسبب مشكلة في منظومة الفريق الهجومية".

أضاف: "أعتقد أن خيسوس تخلص من عبء ثقيل بعد إصابة نيمار، لأنه من الصعب توظيف اللاعب وسط العدد الكبير من النجوم، مثلا مستحيل أن يخرج سالم الدوسري من تشكيل الهلال في ظل المستويات التي يقدمها، فيما كان سيشكل جلوس نيمار على مقاعد البدلاء ضغطاً كبيراً على المدرب، وينفذ سافيتش دور نيمار كصانع هجمات ببراعة".

اختتم: "ليس تقليلاً من نيمار لأنه قادر على مراوغة أي لاعب حتى وهو مصاب، لكن أتحدث عن ملائمته خطة الهلال وطريقة المدرب خيسوس".

تعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، في مباراة البرازيل والأورجواي بتصفيات كأس العالم 2026.