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ريال مدريد يكشف موقف مودريتش من الانتقال للدوري السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

نفى خوسيه أنخيل سانشيز، الرئيس التنفيذي لريال مدريد شائعات انتقال لوكا مودريتش إلى الدوري السعودي، مؤكدا استمراره مع الفريق في الوقت الحالي.

وقال سانشيز في تصريحات لصحيفة : "مودريتش إلى السعودية في يناير؟، حتى الآن لا توجد مفاوضات من جانب أي نادي داخل الدوري السعودي لضم لوكا في يناير".

وأضاف: "ليس لدينا خطط بشأن رحيله عن الفريق في الوقت الحالي".

وانضم خط الوسط الكرواتي إلى في موسم 2012/13 قادما من توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وشارك مودريتش مع الريال في 498 مباراة وبواقع "36.458" دقيقة، سجل خلالهم 37 هدفا وقدم 77 تمريرة حاسمة. وفقا لموقع ترانسفير ماركت

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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