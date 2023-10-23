ريال مدريد يكشف موقف مودريتش من الانتقال للدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

نفى خوسيه أنخيل سانشيز، الرئيس التنفيذي لريال مدريد شائعات انتقال لوكا مودريتش إلى الدوري السعودي، مؤكدا استمراره مع الفريق في الوقت الحالي.

وقال سانشيز في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "مودريتش إلى السعودية في يناير؟، حتى الآن لا توجد مفاوضات من جانب أي نادي داخل الدوري السعودي لضم لوكا في يناير".

وأضاف: "ليس لدينا خطط بشأن رحيله عن الفريق في الوقت الحالي".

وانضم خط الوسط الكرواتي إلى ريال مدريد في موسم 2012/13 قادما من توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وشارك مودريتش مع الريال في 498 مباراة وبواقع "36.458" دقيقة، سجل خلالهم 37 هدفا وقدم 77 تمريرة حاسمة. وفقا لموقع ترانسفير ماركت