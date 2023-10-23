شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد وأيمن منصور يشاركان فى مران المصري فى انتظار قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائي النادي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في تدريبات الفريق البورسعيدي التي أقيمت استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري، فى ظل ترقب كلا اللاعبين لقرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.



أحمد أيمن منصور من مران المصري



أحمد عيد من مران المصري

وكان اللاعبان قد خضعا للتحقيق في مقر اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضي وذلك ببسبب التوقيع لناديين، ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالي لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.