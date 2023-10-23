شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يصل الزمالك لاستلام مهام عمله رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسام المندوه نائب رئيس نادى الزمالك مقر النادى بميت عقبة، تمهيداً لاستلام مهام عمله رسمياً من اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البنانى.

وفور وصول المندوه توجه إلى الإدارة المالية لمراجعة كافة الأوراق، ومن المقرر أن يتسلم المجلس النادى فى الرابعة عصر اليوم، كما توجه إلى الاشتراكات لذليل أى عقبات تواجه الأعضاء.

وتتواجد الآن لجنة من الشباب والرياضة بنادى الزمالك لاستلام النادى من اللجنة الثلاثية، برئاسة عماد البنانى، بعدما استطاعت اللجنة الثلاثية إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية قبل انعقاد الانتخابات.

وأكد مصدر لليوم السابع أن لجنة الشباب والرياضة مكونة من 8 أفراد، ومن المقرر أن تتسلم النادى من اللجنة الثلاثية وتسلمه للمجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً اليوم لأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأولمبية. وتعقد الجلسة بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث تم اعتماد النتيجة أمس من جانب اللجنة الأولمبية، على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا فى الرابعة عصر اليوم.